JO 2024 : Horan (OL) et les Etats-Unis ont débarqué à Marseille

Lindsey Horan après la qualification des Etats-Unis contre le Canada (Photo by Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Suite à leur dernier match de préparation contre le Costa Rica, les États-Unis se sont envolés vers la France. Lindsey Horan et ses coéquipières ont débarqué à Marseille ce jeudi en fin de matinée.

Plus qu’une semaine avant le début des Jeux olympiques. Le tournoi masculin de foot lancera les hostilités le mercredi 24 avant que le tournoi féminin n’embraye le lendemain avec l’équipe de France d’Hervé Renard au Parc OL. Dans le même temps, les États-Unis feront également leur entrée en lice dans ces JO 2024 face à la Zambie du côté de Nice. À une semaine du coup d’envoi de ce tournoi olympique, la sélection américaine a posé les pieds sur le sol français. Ce jeudi, Lindsey Horan et ses coéquipières ont en effet atterri à Marseille afin de rejoindre leur camp de base. Si les Bleues séjourneront à Gerland, les Américaines seront, elles, dans le sud de la France.

Un match à Nice et deux à Marseille

Quadruples champions olympiques, les États-Unis ont pour objectif de récupérer leur bien après le sacre du Canada à Tokyo et du Brésil à domicile en 2016. Malgré sa 150e cape avec la sélection lors du dernier amical contre le Costa Rica (0-0), Lindsey Horan espère, elle aussi, enfin décrocher l’or. Capitaine de la sélection, la milieu de l’OL n’a fait ses débuts qu’en 2013 et n’était pas du périple à Londres, date du dernier sacre olympique américain. Avec l’Allemagne, l’Australie et la Zambie, il y a déjà une phase de poule à passer avant de penser à une médaille.