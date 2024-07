Souhaitant initialement construire un nouveau centre d’entraînement pour Botafogo, John Textor a été obligé de revoir sa copie. Le propriétaire américain a désormais pour ambition de construire un centre d’excellence au Brésil. L’Atlético de Madrid serait ouvert au projet qui réunirait notamment l’OL.

Actuellement présent au Brésil, John Textor a assisté mercredi à la victoire de Botafogo sur Palmeiras en Serie A brésilienne (1-0). Ce passage dans la cité carioca a permis à l’homme d’affaires américain de faire un large point sur l’actualité tournant autour de 'Fogo' avec notamment les accusations de corruption qu’il a proférées et les sanctions qui pèsent au-dessus de lui depuis. Mais plus que l’extra-sportif, Textor a également voulu en dire plus sur les différents projets qui jalonnent le quotidien de Botafogo et particulièrement la construction d’un nouveau centre d’entraînement. Cette idée avait vu le jour l’année dernière, mais rien n’a avancé puisque Eduardo Paes, le maire de Rio de Janeiro, a déclaré que Botafogo avait "demandé une zone trop importante que le conseil municipal ne possède pas".

"Un centre où des clubs du monde entier viennent s'entraîner"

Face à l’échec de cette idée qui aurait notamment permis à l’OL d’avoir une zone dédiée dans cet espace d’entraînement, John Textor est vite retombé sur ses pattes. Dans l’entretien fleuve qu’il a accordé à Globo Esporte, le patron d’Eagle Football a dévoilé sa nouvelle lubie avec la création d’un centre d’excellence au Brésil. "Nous avons invité d'autres clubs à participer au projet. L'Atlético de Madrid veut en faire partie, une grande équipe de Colombie, nos clubs d’Eagle Football) deux autres clubs de Premier League... Il s'agit d'une nouvelle idée, de construire quelque chose que nous appelons 'Le Collectif'. Un centre d'excellence où des clubs du monde entier viennent s'entraîner, se rencontrer et développer des joueurs."

En donnant l'impression de vouloir aider toute la planète foot, il faut espérer que John Textor n'en oublie pas ses propres clubs dans sa soif de grandeur.