Ellie Carpenter (OL) retenue avec l’Australie pour les JO 2024

Au lendemain des deux matchs amicaux de la trêve internationale, l’Australie a communiqué le groupe des 18 joueuses retenues pour les Jeux Olympiques. Sans surprise, Ellie Carpenter sera bien de la partie.

Ce n’est pas une surprise et à moins d’une blessure, personne ne voyait comment Ellie Carpenter ne pouvait ne pas être de la partie. Toutefois, il manquait encore l’officialisation de la nouvelle et c’est chose faite depuis mardi. Au lendemain d’un tranquille succès contre la Chine, l’Australie a dévoilé sa liste de 18 joueuses (plus quatre réservistes) pour les Jeux Olympiques de Paris. Dans un mois et demi, Ellie Carpenter retrouvera la France pour ces JO 2024, ce qui sera personnellement ses troisièmes Olympiades après 2016 et 2020, à seulement 24 ans.

Dans le même groupe que Däbritz et Horan

Cadre de la sélection australienne, qui a terminé 4e de la dernière Coupe du monde, mais aussi des derniers Jeux à Tokyo, Carpenter ne retrouvera pas tout de suite Lyon et le Parc OL. En effet, placée dans le groupe de l’Allemagne et des États-Unis, l’Australie jouera deux matchs au Vélodrome le 26 juillet, contre les coéquipières de Sara Däbritz, qui a entamé une course contre la montre, et celles de Lindsey Horan (1er août) et un à Nice contre la Zambie le 28 juillet. Les Matildas pourraient prendre possession de Décines en cas de potentiels quarts de finale ou demi-finales.