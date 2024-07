WSG Tirol - OL : avec Niakhaté et Molebé pour commencer

Pour ce deuxième match amical, Pierre Sage a opté pour les titularisations de Niakhaté et Molebé contre le WSG Tirol. Deux équipes vont se succéder.

C'était une éventualité forte, la voilà confirmée. Ce vendredi, pour le deuxième match amical de l'Olympique lyonnais, deux onze différents vont se succéder contre le WSG Tirol (17h30). En première période, nous retrouverons Lucas Perri dans les buts, devant une défense composée de Clinton Mata, Moussa Niakhaté (le seul inscrit dans les deux 11), Adryelson et Abner. Devant, fort de sa belle entrée face à Chassieu-Décines (7-0), Enzo Molebé est lancé dans le grand bain aux côtés de Gift Orban et Said Benrahma. Au milieu, le trio des 45 premières minutes sera Nemanja Matić, Corentin Tolisso et Chaïm El Djebali.

Caqueret capitaine de l'équipe 2

Après la pause, dix nouveaux entrants feront leur apparition. Dans les cages, nous aurons Anthony Lopes, protégé par Moussa Niakhaté, Duje Caleta-Car, Jake O'Brien et Ainsley Maitland-Niles. Dans l'entrejeu, Maxence Caqueret sera le capitaine, étant épaulé par Johann Lepenant et Mahamadou Diawara. Enfin, sur la ligne offensive, le jeune Romain Perret accompagnera Mama Baldé et Malick Fofana.

Le 11 de l'OL face au WSG Tirol : Perri - Mata, Niakhaté, Adryelson, Abner - Matic, Tolisso (C), El Djebali - Benrahma, Orban, Molebé

Le 2e 11 de l'OL : Lopes - Niakhaté, Caleta-Car, O'Brien, Maitland-Niles - Diawara, Caqueret (C), Lepenant - Perret, Baldé, Fofana