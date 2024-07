Après une semaine à deux séances par jour, l’OL se prépare à affronter le WSG Tirol, pensionnaire de D1 autrichienne (17h30). Une première étape dans ce stage à l’étranger.

Un premier test pour valider le travail de la semaine. C’est certainement comme cela, et de préférence pour témoigner d’une montée en puissance, que Pierre Sage compte sur le match amical de ce vendredi face au WSG Tirol. L’opposition sera certes probablement plus élevée que lors de la première échéance contre Chassieu-Décines le 13 juillet dernier (succès 7-0), mais on sera loin de celle attendue dans la deuxième partie de la préparation avec le Torino (31/07), l’Union Berlin (3 août) et Arsenal (11/08).

Maintenu de justesse en première division autrichienne, le club basé à Wattens, dans la région d’Innsbruck, est a priori sur le papier inférieur au groupe lyonnais partie en stage lundi. Malgré certaines absences, dont celle d’Alexandre Lacazette, l’OL semble avoir le matériel pour l’emporter. Mais au-delà du résultat, le plus important sera de noter si une progression à la fois physique et tactique est constatée entre les deux premiers rendez-vous de la présaison.

Sept séances d'entraînement depuis lundi

Lors de cette semaine en Autriche, les joueurs n’ont pas flâné, avec deux séances quotidiennes programmées de mardi à jeudi, plus une le lundi. Dans un cadre assez somptueux, au cœur du pays tyrolien, à près de 900 mètres d’altitude, l’heure n’est pas au tourisme. "C’est normal, surtout quand on sait qu’aujourd’hui, on a l’Europe et que les ambitions seront aussi différentes par rapport à l’année dernière. En Autriche, ce sera un peu plus poussé, ce qui est tout à fait normal, prévoyait Clinton Mata avant le départ. On est bien, mais on sait qu’en stage, ça va vraiment envoyer et que l’intensité va augmenter aussi."

Même si la philosophie de l'entraîneur et du staff leur permet de toucher beaucoup le ballon, les 23 Rhodaniens présents ont un objectif très clair sur le plan athlétique. “L’idée est de créer un fonctionnement sur les deux trois premières semaines pour avoir un rythme de croisière et de compétition à partir de la semaine trois ou quatre en fonction de l’avancée des uns et des autres”, expliquait le coach jurassien. De l’intensité à l’entraînement donc, afin de pouvoir répondre lors des rencontres.

Du vélo, du jeu, mais aussi du travail physique

Des sorties à vélo, du jeu, mais aussi des exercices de renforcement ou sollicitant davantage le physique, voilà le programme des coéquipiers de Corentin Tolisso ces derniers jours. Le tout sous le regard de Jorge Maciel, l’adjoint particulièrement chargé des séances, avec un Pierre Sage prenant un peu plus de hauteur. Après cette première phase à Achenkirch, l’effectif a probablement hâte d’en constater les effets face à une adversité inédite.

De quoi se dégourdir les jambes, remettre en route les automatismes et en créer d’autres avec les nouveaux (Niakhaté, Abner, Perret, Molebé), mais aussi travailler dans des conditions de match. A moins d’un mois de la reprise de la Ligue 1, avec un déplacement qui s’annonce difficile à Rennes, l’OL aimerait cocher quelques cases dans sa préparation ce 19 juillet face au WSG Tirol.