Les JO 2024 débutent ce mercredi au Parc OL

Ce mercredi marque le début des Jeux olympiques de Paris 2024. Le coup d’envoi sera donné avec les tournois de foot dont onze matchs auront lieu au Parc OL.

Le foot va reprendre plutôt que prévu au Parc OL cette année. Alors que le retour des joueurs de Pierre Sage dans l'enceinte décinoise n'est pas attendue avant le week-end du 24 août, le ballon résonnera bien dans les filets à compter de ce mercredi 24 juillet. Deux jours avant la cérémonie d'ouverture, les Jeux olympiques débutent à travers la France avec les tournois de foot. Le Parc OL sera plutôt verni avec pas moins de onze rencontres se tenant entre Rhône et Saône.

La première aura lieu ce mercredi avec l'opposition entre l'Ukraine et l'Irak, mais c'est bien vers le jeudi 25 que les regards sont tournés. En effet, l'équipe de France féminine lance ses JO 2024 avec un match contre la Colombie (21h). Après un crochet par Saint-Etienne pour affronter le Canada, les Bleues seront de retour à Décines pour le troisième match de poule contre la Nouvelle-Zélande le 31 juillet (21h). En ce qui concerne les joueurs de Thierry Henry, qui débutent ce mercredi à Marseille, une présence en terres lyonnaises ne pourrait être possible qu'en demi-finale, suivant le classement des coéquipiers d'Alexandre Lacazette en poules.

Le programme des JO 2024 à Décines :

Tournoi féminin

Jeudi 25 juillet (21h) : France - Colombie

Dimanche 28 juillet (17h) : Colombie - Nouvelle-Zélande

Mercredi 31 juillet (21h) : France - Nouvelle-Zélande

Samedi 3 août (17h) : quart de finale

Mardi 6 août (18h) : demi-finale

Vendredi 9 août (15h) : match pour la médaille de bronze

Tournoi masculin