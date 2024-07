Ayant participé à sa venue, puis l'ayant côtoyé durant des années, Jean-Michel Aulas s'est montré très élogieux envers Delphine Cascarino, qui a quitté l'OL.

C'est le lot du football, même si Wendie Renard nous prouve le contraire. Les histoires commencent et se terminent plus ou moins vite, mais la fin finit toujours par arriver. C'est le cas ce 23 juillet pour Delphine Cascarino (27 ans) qui quitte l'Olympique lyonnais après 15 ans de bons et loyaux services. La nouvelle a été annoncée ce mardi, et elle marque l'arrêt d'une liaison qui avait commencé en 2009, lorsqu'à douze ans, elle a débarqué à l'OL, avec notamment Jean-Michel Aulas aux manettes.

"Une joueuse exceptionnelle"

Sur X, anciennement Twitter, l'ex-président de l'Olympique lyonnais et aujourd'hui patron de la Ligue féminine professionnelle a rendu hommage à l'internationale française. "Delphine est non seulement une joueuse exceptionnelle, mais c’est aussi une belle personne à qui je souhaite le meilleur sur le plan football d’abord, ainsi que sur un plan personnel, a-t-il écrit. L’OL a eu la chance de l’avoir avec sa sœur jumelle Estelle. Merci."

N'oubliant pas d'ajouter à sa tirade deux émojis représentant les couleurs du club rhodanien, Aulas a salué une joueuse à l'immense palmarès. Avec les Fenottes elle a remporté 23 titres, dont neuf fois la D1. Elle a également gagné à six reprises la Ligue des champions et la Coupe de France. Avant son départ, probablement vers les États-Unis et la franchise de San Diego Wave, Cascarino tentera de remporter les Jeux olympiques avec la France cet été.