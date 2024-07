Mercato : l'histoire entre l'OL et Delphine Cascarino se termine

Delphine Cascarino (OL) (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

En fin de contrat depuis le 1er juillet, Delphine Cascarino quitte l'OL. Un choix surtout dicté par l'envie d'une nouvelle expérience à l'étranger.

Après une histoire longue de 15 ans, Delphine Cascarino tourne la page de l'OL. Passée par l'AS Saint-Priest, avant d'arriver à l'Olympique lyonnais en 2009, l'ailière a officiellement quitté le club ce mardi 23 juillet. Les Fenottes ont annoncé la nouvelle, qui était plus ou moins attendue depuis de longues semaines désormais. Pourtant, comme Griedge Mbock, l'internationale française a un temps été proche de prolonger l'aventure avec un nouveau contrat jusqu'en 2026.

Une probable signature aux États-Unis

Ce ne sera finalement pas le cas, et son compteur s'arrêtera à 223 matchs avec les professionnelles depuis 2014. Un choix de vie avant tout pour l'attaquante, qui avait fait le tour de la question à Lyon depuis toutes ces années. Après les Jeux olympiques auxquels elle va participer cet été, elle découvrira un autre environnement. Une envie qu'elle n'a jamais cachée. Sa future destination n'a pas été précisée, mais les États-Unis seront son très probable point de chute.

La franchise de San Diego Wave serait en pôle pour attirer Cascarino (27 ans). Une chose est certaine, elle ne signera pas en Europe, chez un concurrent de l'équipe rhodanienne en Ligue des champions. Avec l'arrivée de la meilleure buteuse de D1 la saison dernière, Tabitha Chawinga, l'OL a plus ou moins déjà compensé ce départ. La San-Priote aura gagné neuf fois la D1, à six reprises la compétition européenne et la Coupe de France, ainsi que deux Trophée des championnes. Un total de 23 titres qui dit tout de son impressionnant palmarès.