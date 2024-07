Cité comme potentielle recrue de Villefranche (National), Clément Grenier a démenti les informations de la presse locale.

Quelle direction prendra la carrière de Clément Grenier ? Depuis le 1er juillet, le milieu de terrain est libre suite à la fin de son contrat avec le Racing Santander en D2 espagnole. Poursuivra-t-il sa carrière au haut niveau ? Ce sera l'une des interrogations de l'été. En attendant, l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais (2002-2018) a réfuté les informations du quotidien Patriote Beaujolais.

Selon le média local, l'ex-international français (cinq capes) serait une des possibles recrues du FC Villefranche-Beaujolais, finalement repêché en National pour 2024-2025. Mais le footballeur de 33 ans a démenti cela sur X, anciennement Twitter, en publiant un post sans équivoque. "Faux, faux, faux et faux…", a-t-il écrit. Ce à quoi la formation rhônalpine a répondu qu'elle aussi n'était "pas au courant".

Gonalons également cité à Villefranche

L'article parle également d'un intérêt du club caladois pour Maxime Gonalons (35 ans), lui aussi sans contrat actuellement. Le natif de Vénissieux a vu son aventure de deux ans avec Clermont se conclure à l'issue de la saison, avec une descente en Ligue 2 et surtout une fin d'exercice tronquée en raison d'une commotion cérébrale. L'an passé, il a participé à 23 rencontres, ne jouant plus après le 17 mars à cause de ce problème de santé.