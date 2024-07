JO 2024 : "une compétition différente", selon Lacazette (OL)

Dès mercredi, Alexandre Lacazette va disputer les Jeux olympiques avec la France, pour la première fois de sa carrière. Une véritable chance pour l’attaquant de l’Olympique lyonnais, qui sera même le capitaine de son équipe.

Réunie depuis le 16 juin, l’équipe de France olympique a eu le temps de se préparer. Le groupe de Thierry Henry a disputé trois rencontres amicales, pour un bilan de deux victoires et un match nul. Titulaire et capitaine à chaque fois, Alexandre Lacazette a pu pleinement s’intégrer dans son équipe, composée presque intégralement de jeunes U23 français. De son côté, Rayan Cherki n’a jamais figuré dans le onze de son sélectionneur, mais est tout de même parvenu à se montrer décisif en sortie de banc. À noter que Johann Lepenant a été choisi à la dernière minute pour faire partie des réservistes français. Trois joueurs de l’OL représenteront donc la France dans ces JO.

Un esprit olympique bien présent

Situé à Aix-en-Provence, le camp de base des Bleus a été "bien préparé" par "le Comité et la Fédération" tient à souligner Lacazette. Le capitaine de son club, et désormais de sa sélection, avoue que "même si on est loin de Paris, on le sent (l’esprit olympique)". En effet, "partout, on voit la flamme olympique, avec plein de petits messages pour nous" indique l'avant-centre. Lui et ses coéquipiers ont "senti directement" qu’ils allaient participer à "une compétition différente", que peu ont la chance de vivre. L'aventure débutera véritablement ce mercredi, puisque la France recevra les États-Unis à 21 heures, au Vélodrome.