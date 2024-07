Rayan Cherki buteur avec l’équipe de France U23. (Photo by GAIZKA IROZ / AFP)

Ce lundi, Alexandre Lacazette et Rayan Cherki ont été confirmés dans la liste de l’équipe de France olympique. Les deux joueurs de l’OL visent une médaille avec la sélection.

Ça ne faisait pas vraiment de doutes, mais c’est désormais officiel : il y aura deux joueurs de l’OL en équipe de France olympique pour participer aux JO 2024 de Paris. En tant que capitaine, Alexandre Lacazette mènera le groupe de 18 joueurs (+ 4 réservistes) retenus par Thierry Henry ce lundi. En pleine préparation du côté d’Aix-en-Provence, les U23 français ont encore deux matchs amicaux à disputer pour se lancer pleinement dans l’aventure olympique.

Une demi-finale au Parc OL ?

Ce seront les premiers pour Lacazette mais aussi pour Rayan Cherki, lui aussi retenu après avoir été absent de la liste initial début juin. Pour ce tournoi olympique, la France disputera trois matchs de poule dont deux à Marseille du côté du Vélodrome. Pour espérer voir Lacazette et Cherki avec le maillot français au Parc OL, il faudra que la France termine première de son groupe et passe les quarts de finale sans encombre. Ce serait la porte ouverte à une médaille olympique, l’objectif assumé par le capitaine lyonnais et son sélectionneur.

Le calendrier de l’équipe de France masculine aux JO 2024 :

Mercredi 24 juillet : France - États-Unis à 21h à Marseille

Samedi 27 juillet : France - Guinée à 21h à Nice

Mardi 30 juillet : Nouvelle-Zélande - France à 19h à Marseille

Vendredi 2 août : potentiel quart de finale à Paris ou Bordeaux

Lundi 5 août : potentielle demi-finale à Marseille ou Décines

Jeudi 8 ou vendredi 9 août : potentielle finale ou petite finale à Paris ou Nantes