De retour à l'entraînement vendredi, Duje Caleta-Car a signé un contrat de trois ans avec l'OL. De son côté, Mama Baldé a, lui aussi, vu son option d'achat levée et s'est engagé jusqu'en juin 2026 avec le club lyonnais.

Sa présence à la reprise de l'OL vendredi en avait surpris plus d'un. Non pas que voir Duje Caleta-Car dans la durée avec le club lyonnais ait quelque chose de choquant. Seulement, le défenseur croate n'était que prêté par Southampton la saison dernière et l'OL n'avait toujours pas communiqué sur la levée ou non de son option d'achat. C'est désormais chose faite ce lundi, puisque l'ancien Marseillais s'est engagé jusqu'en juin 2027 avec la formation rhodanienne. En plus du prêt payant, cette dernière a déboursé 3,59M€ auquel pourra s’ajouter un bonus de 2,1M€ et un intéressement complémentaire de 15% sur une éventuelle plus-value future.

Baldé déjà dans les rumeurs de transferts

Présent depuis le début de la reprise, Duje Caleta-Car a vu certains internationaux faire leur retour à Décines ce lundi, dont Mama Baldé. Comme entendu depuis plusieurs semaines, l'attaquant bissau-guinéen a disputé un certain nombre de matchs qui ont levé automatiquement l'option d'achat prévue dans le prêt en provenance de Troyes. L'option était de 6M€ auquel pourra s’ajouter un bonus de 500K€ ainsi qu’un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value future. À la différence du Croate, Baldé s'est engagé jusqu'en 2026 et non 2027.