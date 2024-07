Mercato : le Borussia tempèrerait pour Cherki (OL)

En pole pour recruter Rayan Cherki, le Borussia Dortmund serait encore loin d’avoir signé le joueur de l’OL. Le club allemand serait avant tout d’accord sur les grandes lignes avec le numéro 18 lyonnais.

Jeudi, il a encore montré l’étendue de son talent, mais aussi ce qui lui manquait pour être considéré comme un vrai titulaire. Buteur contre le Paraguay, Rayan Cherki a aussi eu tendance à jouer un peu trop facile par moment. Tout sauf une surprise pour les supporters de l’OL et très certainement pour Thierry Henry. En pleine préparation pour les Jeux olympiques, le meneur lyonnais a aussi un avenir à gérer. En fin de contrat dans un an avec l’OL, Cherki est un candidat plus qu’assuré à un départ cet été. Malgré une saison dernière en deçà pendant de longs mois, il conserve une cote sur le marché et des prétendants prestigieux.

L'entourage du joueur prêt à perdre patience ?

Le PSG, mais aussi le Borussia Dortmund, qui tiendrait désormais la corde pour s’attacher les services de l’international Espoir. Seulement, si l’on parle d’une arrivée prochaine en Bundesliga, ce serait encore loin d’être le cas d’après Sky Deutschland. Le Borussia Dortmund et le joueur seraient d’accord sur les grandes lignes du futur contrat, tandis que l’OL aurait bien accepté les 15 millions d’euros. Toutefois, les discussions ne seraient pas encore entrées dans les détails, ce qui interrogerait l’entourage de Cherki sur le réel intérêt du Borussia Dortmund pour le joueur. Un simple moyen de pression ?