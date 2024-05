Revenu dans la région il y a deux saisons, Maxime Gonalons ne continuera pas l’aventure avec Clermont. Le milieu de terrain a annoncé son départ après la relégation du club.

Un maintien dans l’élite aurait certainement pu le faire réfléchir un peu plus, mais la relégation du Clermont Foot 63 a scellé son avenir. Arrivé en Auvergne en juillet 2022, Maxime Gonalons ne prolongera pas l’aventure. En fin de contrat en juin, le milieu de terrain a informé de son départ ce mercredi dans une vidéo diffusée par le club clermontois. "J'ai énormément apprécié mes deux années ici, j’ai essayé d’amener mon expérience, de faire évoluer certaines choses. J’ai rencontré des gens très chaleureux dans le club et dans la ville." Pendant les deux saisons passées au CF63, Maxime Gonalons a disputé 48 matchs et a notamment participé à l’exercice historique 2022-2023 avec une 8e place, à seulement trois longueurs de l’OL.

Sur le flanc à cause d'un protocole commotion

Désormais, place au futur pour l’ancien Lyonnais qui n’a plus joué depuis le 17 mars en raison d’un protocole commotion extrêmement rude et qui l’a empêché de terminer comme il faut son aventure. À 35 ans, Gonalons va-t-il partir en retraite ou s’offrir un dernier challenge ? Dans sa vidéo d’adieux, l’ancien capitaine de l’OL n’en a pas plus dit sur la suite de sa carrière. Seule certitude, elle ne sera plus du côté de Clermont.