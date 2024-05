Ayant débuté toutes les rencontres de l’OL cette saison, Maxence Caqueret a une nouvelle fois fait parler son volume de jeu. Le milieu a presque parcouru 400km en 34 matchs entre août 2023 et mai 2024.

L’homme aux quatre poumons. C’est de cette manière que pourrait être décrit Maxence Caqueret sur un terrain. À 24 ans, le milieu s’est forgé une solide réputation en ce qui concerne l’abattage sur terrain et le nombre de kilomètres avalés. En finale de la Coupe de France, Caqueret a pourtant donné l’impression de finir émoussé physiquement cette saison et cela peut se comprendre. En effet, il n’a loupé que quelques minutes dans la saison et a commencé tous les matchs de l’OL que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe de France. Cet exercice complet, le natif de Vénissieux aurait certainement voulu y ajouter des statistiques un peu plus flatteuses puisqu’il ne termine qu’avec deux buts et trois passes en 40 matchs.

Une moyenne de 11,75 kilomètres par match

Cela relance forcément le débat sur son manque d’impact dans la zone de vérité et même Maxence Caqueret le reconnait. Est-ce en raison d’un manque de lucidité au moment de se présenter aux abords du but adverse ? Une partie de l’explication peut y être trouvée tant le milieu avale les kilomètres. L’arrivée de Nemanja Matic l’a aidé à retrouver son niveau ainsi que son abattage. Infatigable, Caqueret est le joueur qui a parcouru la plus grande distance cette saison en Ligue 1 avec 399,6 km, soit bien plus que son dauphin, Laurent Abergel, qui pointe à plus de 20 km avec ses 376,3 km avalés. Le Nantais Pedro Chirivella est encore plus loin dans le rétroviseur (361,2 km).