Jeudi soir, Thiago Almada a quitté l’Amérique du Sud pour rejoindre Lyon. Le milieu argentin doit passer sa visite médicale durant le week-end avant de s’engager avec l’OL.

Pierre Sage a eu beau maintenir un mini-suspense, ce dernier a pris fin jeudi soir. Ne souhaitant pas parler de Thiago Almada, l’entraîneur de l’OL a logiquement joué la carte du respect pour un élément qui n’a pas encore débarqué entre Rhône et Saône. Ce n’est désormais plus qu’une question d’heures pour le voir poser pied à terre puis de jours pour que l’Argentin soit un joueur lyonnais. Jeudi soir, Almada a posté sur les réseaux sociaux ce que tous les supporters de l’OL espéraient : son départ du Brésil pour rallier l’Europe et plus précisément la capitale des Gaules avec le message "nouvelle destination".

Un prêt gratuit pour commencer

Ayant annoncé son arrivée pour le 5 janvier 2025, Thiago Almada aura finalement eu cinq jours de retard, mais sera bien à Lyon ce vendredi, après avoir quitté l’Amérique du Sud jeudi soir. Après avoir posé le pied sur le tarmac lyonnais, l’ancien de Botafogo va passer sa visite médicale durant le week-end et s’engagera dans la foulée avec l’OL pour un prêt gratuit de six mois, en raison des sanctions de la DNCG. Et plus si affinité l’été prochain si la mayonnaise prend dans les prochains mois.