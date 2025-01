Contre Bourgoin, Sage (OL) va retrouver des têtes connues

Entraîneur de l’OL depuis plus d’un an, Pierre Sage va être un peu comme à la maison face à Bourgoin. Plusieurs éléments du FCBJ ont connu le coach lyonnais dans un passé plus ou moins proche.

Avec la Coupe de France, Pierre Sage a forcément trouvé une compétition qui lui tient à cœur. Entraîneur venu d’en bas, il sait ce qu’est le monde amateur, ayant pas mal bourlingué dans la région lyonnaise et ses alentours. Néanmoins, son parcours ne l’a jamais amené à devoir poser ses valises à Bourgoin-Jallieu. Pourtant, mercredi soir (18h), le technicien de l’OL ne débarquera pas en terres inconnues dans le Nord-Isère. Non pas que Sage ait ses entrées au stade Pierre Rajon mais bien parce qu’il va retrouver plusieurs membres du FCBJ qu’il connait bien.

Avec en tête de liste, son homologue sur le banc, Freddy Morel. Adversaires le temps d’une soirée, les deux entraîneurs sont avant tout amis dans la vie. Une histoire commune qui a été en grande partie écrite à Bourg-en-Bresse aux côtés d’Hervé Della Maggiore mais qui trouve sa Genèse bien avant. "Lorsque j’étais formateur à la Ligue Rhône-Alpes, je lui ai fait passer son Brevet d’État et ensuite, je l’ai recruté à Bourg-Péronnas pour qu’il puisse devenir adjoint. Je suis content qu’il ait trouvé un projet dans la région, après avoir dû aller à Aurillac." Le clin d’œil sera forcément beau au moment de se serrer la main avant le coup d’envoi, mais ce match ne sera pas "une fête des voisins" pour Pierre Sage.

"Atik, un joueur qui représente ce que j'aime dans le foot"

Il n’est "pas là pour apporter le cake et les boissons" et espère bien ne pas voir ses anciennes ouailles lui jouer un mauvais tour. Si Nicolas Seguin reste incertain pour ce rendez-vous, Sofiane Atik et Jimmy Nirlo retrouveront un coach qu’ils ont bien connu sur ou en dehors de terrain, que ce soit à Lyon-La Duchère ou Bourg-Péronnas. Dans l’entretien accordé à Olympique-et-Lyonnais et dont Pierre Sage a pris connaissance, Atik n’avait pas manqué de décrire son ex-coach comme un "philosophe du foot". Les compliments n’ont finalement pas été que dans un sens, le joueur offensif berjallien, étant considéré comme "un joueur très représentatif de ce que j’aime dans le football, c’est-à-dire un joueur qui est dans l’initiative et dans la joie. Il représente assez bien ce que j’aime avec cette joie de vivre en parallèle."

Milieu défensif, Jimmy Nirlo est moins dans les crochets ravageurs, mais partage avec Sage une appartenance au département de l’Ain. "Je connais très bien son père et le joueur. Lorsque je l’ai recruté au FBBP01, je l’ai rencontré sur une aire d’autoroute en redescendant de Disney et je lui ai finalement annoncé que je quittais le club, donc je n’ai jamais pu travailler avec lui." Ce mercredi soir, tous seront adversaires pendant 90 minutes. Avant de se rappeler les bons souvenirs d’un passé pas si lointain.