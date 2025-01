Présent dans notre émission "Tant qu’il y aura des Gones" lundi, Armand Garrido a reçu un vibrant hommage de la part d’Enzo Reale. Un joueur dont il avait été le formateur à l'OL.

L’OL se rendra à Bourgoin ce mercredi dans le cadre des 16e de finale de Coupe de France. Un match spécial pour le FC Bourgoin-Jallieu puisque le club dispute le premier 16e de finale de son histoire. Mais cette rencontre ne sera pas seulement particulière pour le club, elle le sera également Armand Garrido actuel membre du pôle technique des Berjalliens et ancien formateur de l’OL. Invité sur notre plateau pour l'émission Tant qu’il y aura des Gones ce lundi, il a notamment eu la chance de recroiser l’un de ses anciens joueurs et notre consultant Enzo Reale.

"Il va beaucoup apporter à Bourgoin"

Durant l’émission, le joueur formé à l’OL s’est permis de rendre hommage à Armand Garrido, qui a été à l'origine de l'éclosion de plusieurs grands joueurs passés par l'Académie comme Karim Benzema ou Alexandre Lacazette. "C’est quand même l’icône du club, celui qui a formé le plus de joueurs. Et je voulais rendre hommage. Parce que quand tu passes dans les mains d’Armand, tu apprends à être un homme dans tes choix de jeu, dans la rigueur et dans ton professionnalisme. Il m’a beaucoup appris. Des fois, je passais mes entraînements à jouer en une touche de balle (sourire), mais ça m’a beaucoup appris. Après avoir côtoyé Armand, tu es prêt à jouer au haut niveau. C’est dommage qu’il ne soit plus à l’OL, mais je pense qu’il va beaucoup apporter au club de Bourgoin parce que c’est quelqu’un de très bien pour la formation", a déclaré Enzo Reale.

Un bel hommage rendu à son formateur parti en 2019 de l'OL et qui a laissé un grand vide pour beaucoup d'observateur. Ce n'est pas notre consultant, qui vient de prendre sa retraite, qui dira le contraire.