Mercredi soir (18 heures), Bourgoin-Jallieu affronte l’OL pour le premier 16e de finale de Coupe de France de son histoire. Toutefois, avant de se confronter aux Lyonnais, les Berjalliens ont déjà dû passer sept tours.

L'affiche semble très déséquilibrée sur le papier entre l'OL et le FC Bourgoin-Jallieu, club de National 3. Les hommes de Pierre Sage seront largement favoris de leur 16e de finale de la Coupe de France au stade Pierre Rajon, mercredi à 18 heures. Toutefois, chaque année, la magie de cette compétition nous rappelle que le plus petit peut être le plus grand après une performance glorieuse. Et c'est exactement ce que les Berjalliens chercheront à accomplir. En atteignant ce stade des seizièmes, le FC Bourgoin-Jallieu a déjà réalisé le plus grand exploit de son histoire.

Bourgoin rêve d'un nouvel exploit

En effet, les Berjalliens n’étaient jamais allés aussi loin en Coupe de France. Le club n’avait jamais été plus loin que le 8e tour avant cette saison. Mais avant de jouer l’OL et d’atteindre les 16es de finale, Bourgoin a réalisé un très beau parcours. Ayant commencé au 3e tour, les joueurs du FCBJ ont déjà disputé sept rencontres de Coupe de France. Le club Berjallien a éliminé le FC Lauzes (D2), le FC Chabeuil (R3), l’US Feurs (R1), l’ASC Sallanches (D1), l’AS Saint-Just-Saint-Rambert (R3) et l’Olympique de Valence (R1). Mais son plus gros exploit a eu lieu lors des 32e de finale puisque le FC Bourgoin-Jallieu a éliminé le FC Martigues (Ligue 2) sur le score net de 4-1. À présent, les Berjalliens tenteront une nouvelle fois de réaliser l’exploit face à l’OL mercredi.