Melchie Dumornay lors d’OL – PSG (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Programmé en même temps que le match OL - Toulouse chez les garçons, le choc de Première PSG - OL se jouera devant une belle affluence, samedi (21h). Dix-sept places du Parc des Princes ont déjà trouvé preneur.

Ce mardi, les joueuses de l’OL féminin ont repris le chemin de l’entraînement, dans une ambiance logiquement terne. L’élimination en Coupe de France a été difficile à digérer pour les Fenottes, mais il faut rapidement tourner la page. Samedi se profile un déplacement dans la capitale pour affronter le PSG dans le choc du championnat. Ce rendez-vous a logiquement perdu de la saveur avec l’instauration des play-offs et ce n’est pas la programmation (21h) en même temps que OL - Toulouse en Ligue 1 qui va aider à l’exposition. Le supporter lambda découvre sûrement que ce choc se tient ce samedi au Parc des Princes.

20 000 spectateurs espérés par le club parisien

Si entre Rhône et Saône, il sera relégué au second plan avec un match à domicile des joueurs de Pierre Sage, le choc entre les deux locomotives du football français féminin se jouera devant une belle affluence. À quatre jours de ce PSG - OL, près de 17 000 places avaient déjà été éditées, selon les informations transmises par la LFFP dont a eu vent Olympique-et-Lyonnais. Le club parisien espère franchir la barre des 20 000, même si l’horaire et les conditions météorologiques actuelles en France n’aident pas vraiment.