Après un investisseur saoudien prêt à racheter les parts de John Textor à Crystal Palace, une autre opération d’envergure va se passer pour le propriétaire américain. Sportsbank est entré en discussions exclusives afin d’investir dans Eagle Football.

Les choses ont mis du temps à se mettre en route, mais il semblerait que le passage à la nouvelle année a ouvert l’appétit de certains investisseurs. Et c’est plutôt une bonne nouvelle pour John Textor et la holding qu’est Eagle Football. Par ricochet, l’OL peut se féliciter de voir certains dossiers se débloquer, d’autant plus que le club a son audience devant la commission juridique de la FFF vendredi. Cela ne devrait pas faire bouger les choses, mais au moins, cela prouve qu’il y a du mouvement et de l’argent qui risque bien d’arriver. Mercredi, a société d'investissement Sportsbank a annoncé via un communiqué "avoir conclu un accord avec Eagle Football Holdings Limited pour un investissement dans Eagle qui comprendra une période d’exclusivité."

Le sort de Crystal Palace en suspens ?

Cela n’est pas une surprise puisque le nom de Sportsbank est associé à la holding de John Textor depuis plusieurs semaines déjà, en vue notamment de l’introduction à la Bourse de New-York. Cet investissement qui devrait dépasser les 200 millions d’euros se limitera-t-il simplement à Eagle Football ? Selon différents médias britanniques et d’outre-Atlantique, l’intégration de Sportsbank dans le capital pourrait avoir une incidence sur la vente des parts de John Textor à Crystal Palace. Malgré la lettre d'intention d'achat d'un groupe saoudien, la société domiciliée à Londres avec notamment en son sein Zechariah Janjua et Navshir Jaffer, deux fans des Eagles, a récemment fait part de son intérêt pour le club londonien et pourrait ainsi mettre les Saoudiens hors-jeu. Ou inversement si les parts sont vendues avant l'IPO d'Eagle...