L'OL lance 2025 sans trop de difficulté contre Dijon (2-0)

Pour son match de reprise après deux semaines de vacances, l’OL féminin n’a pas forcément tremblé contre Dijon (2-0). Sans être flamboyantes, les Fenottes ont fait le travail pour prendre cinq points d’avance sur le PSG.

Reprendre en plein milieu de semaine, on a connu mieux pour attirer du monde. Encore plus avec une affiche programmée à 21h. Pourtant, le match entre l’OL féminin et Dijon a été des plus plaisants ce mercredi à Décines. Le match de l’année n’aura pas eu lieu le 8 janvier, mais le DFCO a fait honneur à sa quatrième place au classement. Certes dans un système à cinq derrière, les Dijonnaises n’ont pas vraiment cherché à fermer le jeu et ont même temps des incursions dans les 25 derniers mètres adverses durant le premier acte, profitant de Fenottes en mode diesel.

Pour un match de retour de vacances, peut-on réellement en vouloir aux joueuses de Joe Montemurro ? Tout n’a pas été parfait, loin de là, mais l’essentiel a été assuré avec cette victoire 2-0. Ces trois points supplémentaires pour démarrer l’année 2025 permettent à la formation rhodanienne de prendre cinq longueurs d’avance sur le PSG, avant de se rendre dans la capitale le 18 janvier.

Bacha retrouve ses bonnes habitudes

Pour ce retour à la compétition après deux semaines de vacances, Montemurro a dû faire avec deux absences de dernières minutes. Malades, Melchie Dumornay et Sofie Svava ont dû déclarer forfait. Un simple contretemps permettant à Selma Bacha d’être titulaire pour la première fois de la saison en Première Ligue. La latérale a vite repris ses bonnes habitudes. Si ce ne fut pas une passe décisive, son coup-franc déposé a permis à Lindsey Horan de servir de façon acrobatique Vanessa Gilles qui n’a eu qu’à pousser le ballon dans le but dijonnais (1-0, 28e). Une ouverture du score qui a fait du bien tant l’OL n’avait pas réussi à se montrer dangereux avant ça.

Endler s'illustre à un quart d'heure de la fin

Première buteuse de 2025 pour les Fenottes, Gilles n’est pas passée loin du doublé avec une frappe sèche à 30m, de peu à côté (36e). De son côté, Eugénie Le Sommer, alignée en pointe, n’a pas été en réussite, butant par deux fois sur Pinguet (41e, 67e). Sans être flamboyantes, les Lyonnaises ont avant tout géré face à Dijon qui a accusé le coup avec le but du break concédé avant la pause. Sur une transition rapide, fait rare pour être souligné, le duo Le Sommer - Chawinga a bien combiné pour permettre à Van de Donk de prendre à contrepied la gardienne adverse (43e). L’OL n’a pas signé un carton pour son retour, mais fait le job.