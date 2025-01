Melchie Dumornay lors de Paris FC – OL (Photo by Antoine Massinon / A2M Sport Consulting / DPPI via AFP)

Ce mercredi, l'OL féminin fait sa rentrée des classes en 2025 contre Dijon. Pour ce premier rendez-vous de l'année, Joe Montemurro a dû composer avec des absences de dernières minutes. Malades, Melchie Dumornay et Sofie Svava ne sont pas dans le groupe.

Les vacances sont terminées du côté de l'OL féminin. C'est le cas depuis jeudi dernier et la reprise de l'entraînement, mais ce mercredi marque le retour à la compétition. Pour le compte de la 12e journée de Première Ligue, les Fenottes reçoivent Dijon au centre d'entraînement de Décines. Sur la pelouse du terrain Gérard Houllier, les joueuses de Joe Montemurro espèrent lancer leur année 2025 de la meilleure des façons, face à leur public. Avec le nul du PSG mardi contre Fleury (0-0), elles ont même la possibilité de s'envoler en tête du classement, dix jours avant le choc contre le club parisien.

Bacha titulaire à gauche de la défense

Pour ce premier match de l'année, Montemurro aurait aimé ne pas y aller par quatre chemins sur son onze de départ, mais a dû faire face à des absences de dernières minutes. L'entraîneur australien doit composer avec les forfaits de Melchie Dumornay et Sofie Svava pour affronter Dijon, quatrième du championnat. Les deux joueuses sont malades et ont été remplacées dans le groupe par Alice Sombath et Vicki Becho. Cela empêche donc d'avoir le onze-type de la première partie de saison, mais permet à Selma Bacha d'être titulaire, tout comme Eugénie Le Sommer à la pointe de l'attaque.

