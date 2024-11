OL - DNCG : l'étrange silence de Vincent Labrune (LFP)

Depuis l'annonce de la décision de la DNCG, le président de la Ligue de football professionnel, Vincent Labrune, est aux abonnés absents.

Coup de tonnerre, vendredi, en fin de journée. L'Olympique lyonnais est interdit de recrutement cet hiver et rétrogradé à titre conservatoire en fin de saison par la Direction nationale du contrôle de gestion. L'état-major lyonnais n'a donc pas réussi à convaincre le gendarme financier du football français. À vrai dire, même si John Textor affichait un certain optimiste à la sortie de son audition, la décision de la DNCG était déjà prise et même connue.

Certains clubs de L1 connaissaient déjà la décision de la DNCG

En effet, aussi surprenant soit-il, à la mi-journée, certains clubs de l'élite avaient déjà connaissance de la décision de la DNCG selon plusieurs sources concordantes. Autre élément qui peut interpeller : le président de la Ligue de football professionnel (LFP) Vincent Labrune n'a pas pris la peine de prendre des nouvelles de l'OL. Ni vendredi ni ce samedi.

Caillot et al-Khelaïfi ont l'OL dans le viseur

Depuis la prise de position de John Textor et de son DG Laurent Prud'homme sur le sujet des droits télévisuels, l'OL est clairement dans le viseur de quelques présidents de Ligue 1. À l'image de Jean-Pierre Caillot (Reims et collège L1 de la LFP) et de Nasser al-Khelaïfi (PSG) qui ne se privent plus en privé pour critiquer le club lyonnais.