Ce samedi (21h), l'OL affronte l'AS Saint-Etienne pour le deuxième derby entre les deux clubs en une semaine. Joe Montemurro a effectué plusieurs changements pour cette affiche de la 8e journée avec notamment les titularisations d'Eugénie Le Sommer, Sofia Huerta ou encore Alice Sombath.

Une semaine après les garçons, c'est au tour des Fenottes de se lancer dans un derby. Ce samedi soir (21h) dans le froid décinois, les joueuses de Joe Montemurro affrontent l'AS Saint-Etienne en clôture de la 8e journée de Premier Ligue. Un affrontement bien moins électrique que celui des garçons mais la fierté régionale sera bien au menu au GOLTC. Vendredi, Amel Majri avait concédé qu'un derby restait un derby et la joueuse offensive, biberonnée à ce choc, aura l'opportunité de se mettre en évidence contre le rival ligérien. Pour ce match coincé entre deux rendez-vous européen, Joe Montemurro a choisi de faire tourner en prévision de l'AS Roma. Majri prend place sur le côté gauche d'une attaque de l'OL remaniée à 100%. Vicki Becho et Eugénie Le Sommer intègrent, elles aussi, le onze.

Devant plus de deux milles personnes ce samedi soir, l'OL compte bien confirmer sa dynamique positive depuis le début de la saison et garder sa place de leader. Malgré les nombreux changements, le onze titulaire a fière allure. Ce rendez-vous sera l'occasion pour Alice Sombath et Sofia Huerta de se mettre en évidence défensivement avec les repos de Vanessa Gilles, absente du groupe, et Sofie Svava, sur le banc.

La composition de l'OL : Endler - Carpenter, Renard, Sombath, Huerta - Däbritz, Horan, Van de Donk - Becho, Le Sommer, Majri