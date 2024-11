Battue par deux fois en octobre, la Géorgie se doit de gagner contre l’Ukraine pour espérer être promue en Ligue des Nations. Pour ce match à Batumi, Georges Mikautadze débutera sur le banc.

Deux victoires en deux matchs, tout en surfant sur la performance historique de l’Euro 2024, la Géorgie avait eu tout juste dans ce début de campagne de Ligue des Nation. Seulement, les choses se sont gâtées pour Georges Mikautadze et ses compatriotes lors de la trêve d’octobre. Avec des défaites contre l’Albanie et la Tchèquie, les Croisés, comme ils sont surnommés, ont perdu leur place de leaders et sont désormais deuxième du groupe 1 de la Ligue B, synonyme donc de barrages. Ce samedi, à Batumi, les Géorgiens veulent prendre le meilleur sur l’Ukraine et ainsi garder leurs destins entre les mains avant le déplacement en Tchèquie le 19 novembre. Malgré ses premiers buts avec l’OL, Mikautadze va débuter la rencontre sur le banc ce samedi.

Willy Sagnol a choisi d’être plutôt défensif, laissant le Lyonnais et le Stéphanois Davitashvili hors du onze de départ. Ce samedi, un autre Lyonnais était également concerné par un match international. Parti en Turquie pour un tournoi amical avec l’équipe de France U18, Enzo Molebe est reparti de ce séjour avec une deuxième défaite contre les Pays-Bas, cette fois. Les joueurs de Landry Chauvin ont cédé dans les ultimes instants de la rencontre sur un but néerlandais inscrit à la 85ème minute (0-1). Prochain rendez-vous en mars 2025 avec un tournoi amical au Portugal.