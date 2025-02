La joie des joueuses de l’OL après le but d’Ada Hegerberg contre Brann (Photo by Paul S. Amundsen / NTB / AFP) / Norway OUT

Vendredi à Toulouse, la France rencontre la Norvège pour le premier match de Ligue des Nations. L’occasion pour plusieurs joueuses françaises de l’OL de retrouver Ada Hegerberg.

Pour la première fois de son histoire, l’équipe de France féminine évoluera à Toulouse du côté du Stadium. Dans son désir de toucher un maximum de supporters à travers l’Hexagone, la FFF a fait le choix de la Ville Rose vendredi pour la première journée de Ligue des Nations. Les Bleues affronteront la Norvège et ce sera forcément l’heure des retrouvailles entre les Fenottes des deux sélections. Elles seront cinq côté français avec Wendie Renard, Selma Bacha, Amel Majri, Eugénie Le Sommer et Kadidiatou Diani face à Ada Hegerberg côté norvégien. Un face-à-face forcément particulier. "Sur le terrain, c'est une joueuse très hargneuse, qui a l'envie de gagner et fera tout pour son équipe. On aime forcément évoluer avec ce genre de joueuse, a avoué Diani ce jeudi avant le départ pour Toulouse. En dehors du terrain, c'est plutôt une fille bon vivant, qui rigole avec ses coéquipiers, qui fait des blagues … C’est une chance de l’avoir dans son équipe. Je connais son état d'esprit, je sais qu'elle est capable de motiver ses troupes."

"Dans la surface, elle peut être redoutable"

Présente depuis 18 mois à l’OL, Diani n’a malgré tout pas eu beaucoup l’occasion de jouer et partager des minutes avec sa coéquipière, la faute à des blessures et un statut de remplaçante sous Joe Montemurro. Néanmoins, Hegerberg représente toujours une menace et elle sera le fer de lance de l’attaque norvégienne vendredi à Toulouse. Elle mènera d’ailleurs sa sélection, elle qui a été promue comme nouvelle capitaine de la Norvège. Un statut qui veut dire beaucoup pour Laurent Bonadei. "C’est une très grande joueuse. En sélection, elle a hérité du brassard de capitaine, c'est une joueuse mondialement reconnue et qui, dans la surface, peut être redoutable. C’est une joueuse à prendre en considération."