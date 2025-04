ASSE - OL : les Magic Fans lancent le derby

Dimanche prochain, l’AS Saint-Etienne recevra l’OL pour le retour du derby à Geoffroy-Guichard. Durant la rencontre face à Brest dimanche, les supporters stéphanois ont déployé les premières banderoles à l’intention des Lyonnais.

La semaine s’annonce décisive pour l’OL en cette fin de saison. Après avoir négocié de la meilleure des manières leur déplacement à Auxerre ce dimanche (1-3), les Lyonnais se présenteront à Old Trafford jeudi soir (21 heures) pour obtenir leur ticket pour les demi-finales de la Ligue Europa. Au coup de sifflet final, les hommes de Paulo Fonseca n’auront pourtant pas le temps de digérer l’échec ou de savourer l’exploit. Trois jours plus tard, le plus court déplacement de la saison sera au programme, à Saint-Etienne (20/04, 20h45). Les Verts sont en effet déjà pleinement tournés vers le retour du derby dans le Forez. Ils attendent de pied ferme leurs meilleurs ennemis. Une affiche décisive pour la course au top 4 côté rhodanien, et pour le maintien des Stéphanois.

Sur le papier, la rencontre semble toutefois déséquilibrée. Les lacunes défensives des Foréziens ont encore une fois été mises en évidence lors de la réception de Brest dimanche (3-3). Les hommes d’Eirik Horneland ont été obligés de s’en remettre à leur trio offensif Cardona-Stassin-Davitashvili pour revenir au score à trois reprises. Pointant à une périlleuse 17e place, ils sont loin d’être sauvés. À l’autre extrémité du classement, l'OL aura à cœur d’enfoncer un peu plus son voisin. Il pourrait également voir le chemin vers la place de dauphin du PSG se dégager en cas victoire à Geoffroy-Guichard.

"On veut des tueurs, soyez à la hauteur"

Un écart de niveau incontestable et des ambitions différentes qui seront néanmoins bien tassés par la rivalité. La rencontre aller, remportée sur le plus petit des scores par les Lyonnais (1-0), avait déjà bien montré qu'un derby pouvait niveler l'écart théorique. Il faudra s’attendre au même match pour les coéquipiers d’Alexandre Lacazette. D’autant plus que le défi physique sera sans doute la clé pour les Verts.

Les supporters stéphanois, et plus particulièrement les Magic Fans, l’ont d’ailleurs bien compris. Ils ont lancé la confrontation de cette manière lors de la rencontre face aux Brestois. "20/04, un match sans égal. On veut des tueurs. Soyez à la hauteur". Les fans rhodaniens devraient quant à eux en faire de même avant le départ des joueurs, avec une dernière séance d'entraînement traditionnellement spectaculaire à cette occasion.