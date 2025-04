OL : l'interrogation Alexandre Lacazette

Alexandre Lacazette lors d’OL – Besiktas (Photo by Maxime Gruss / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Capitaine et leader de l'OL, Alexandre Lacazette a affiché certaines limites lors de ses dernières sorties. De quoi s'interroger sur son utilisation en cette fin de saison.

C'est toute la délicatesse de ce sujet. Légende de l'Olympique lyonnais, Alexandre Lacazette écrit possiblement les dernières pages de son histoire, trois ans après son retour qui restera plutôt un succès. Mais en cette fin de saison, et même depuis le début de celle-ci, ses performances ne sont clairement pas en adéquation avec celles des années précédentes.

Certes, il marque toujours (15 réalisations toutes compétitions confondues), mais son apport sur le terrain est moins criant. Dimanche à Auxerre (1-3), on l'a vu en délicatesse, bien qu'ayant eu des munitions à se mettre sous la dent. Ses deux énormes opportunités ratées, notamment, illustrent cela, tout comme sa perte de balle sur la réduction du score auxerroise.

Mikautadze semble l'avoir doublé dans la hiérarchie

De quoi nous interroger sur son utilisation à présent. Doit-il passer numéro 2 dans la hiérarchie des numéros 9, ce qui est d'ailleurs un peu le cas, puisque c'est Georges Mikautadze qui a débuté contre Manchester United jeudi (2-2). "On l'a connu plus efficace, faire de meilleurs choix face au gardien. Par exemple sur son premier duel contre le gardien, c'est normalement le genre de but qu'il inscrit, même avec des défenseurs sur la ligne. Il sait mieux faire dans l'application pour être plus réaliste, disait notre consultant Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones lundi. On le sent en perte de confiance. Il y a le poids des âges aussi, et la concurrence avec Mikautadze lui pèse peut-être un peu."

En Bourgogne, au-delà des deux opportunités de la première période, il a touché 36 ballons, mais en a perdu 11. Bien sûr, il y a ce but en fin de partie qui vient à la fois soulager l'équipe et lui faire du bien moralement. "Personne n'est insensible à l'environnement extérieur. Je pense qu'il restera toujours un tueur (devant la cage), en une seconde, il peut faire basculer les choses. Il vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi. Mais comme tout être humain, il a un seuil de déstabilisation qui peut le concerner, expliquait Jean-Paul Ancian, expert de la préparation mentale et physique, dans TKYDG. Je suis sûr qu'il va encore marquer, et que ses réalisations seront déterminantes."

On a d'ailleurs senti l'avant-centre soulagé d'avoir finalement trouvé la faille. A l'issue de ce duel dans l'Yonne, Lacazette déclarait : "Je m’en veux de mes deux premiers loupés. Maintenant, grâce à mes coéquipiers, on ne parlera pas mal de moi dans les médias."

Alexandre Lacazette paie-t-il sa participation aux JO ?

Maintenant, comment expliquer cette méforme ? L'âge ? Il est vrai qu'à 33 ans, nous n'avons pas les jambes de nos 20 ans. Physiquement, on observe un attaquant semblant en manque de rythme. Est-ce son absence de vacances estivales en raison des Jeux olympiques ? C'est une possibilité.

Enzo Reale, qui connaît bien l'ancien Gunner pour l'avoir côtoyé à l'académie rhodanienne, voit "un joueur qui n'a pas de bonnes sensations. J'ai l'impression qu'il force ses passes, ses contrôles... Il dénature un peu son jeu, et je crois que ça lui pose un problème aujourd'hui, a-t-il observé. Sur son face à face, il tente une balle piquée alors qu'il est loin du but. Comme il le dit, heureusement que ses coéquipiers ont fait le travail, sinon ç'aurait pu coûter des points."

Une situation contractuelle impactante ?

Sur l'aspect mental, il est possible que sa situation - il est en fin de contrat en juin - le touche particulièrement "Il peut y avoir un mélange de nostalgie, de doute, mais si tu marques rapidement, tout se met en route. L'entraîneur et ses partenaires vont avoir un rôle important à ce propos [...] Je pense qu'il est revanchard, qu'il a encore de l'orgueil, mais il doit se créer des conditions favorables. Là, on sent qu'il est envahi de sentiments personnels, et il faut se vider la tête", a conseillé Jean-Paul Ancian, ancien adjoint de Sabri Lamouchi en Côte d'Ivoire ou à Rennes.

Pour Nicolas Puydebois, qui a connu cela en parlant à Strasbourg en 2005, c'est une partie de l'explication. "Peut-être que le fait de disputer potentiellement ses dernières rencontres avec l'OL, ça peut lui trotter dans la tête. Pour l'avoir vécu, émotionnellement, cela a un vrai impact", confiait-il. En attendant d'être fixé sur la suite de sa carrière, Alexandre Lacazette a six matchs, ou plus, pour entrer encore un peu plus dans l'histoire de l'Olympique lyonnais et éventuellement réussir son ultime danse.