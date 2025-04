OL : Cherki continue d’affoler les compteurs en Ligue 1

Auteur d’un nouveau but dimanche à Auxerre, Rayan Cherki poursuit son ascension avec l’OL. Avec désormais huit buts et neuf passes en Ligue 1, il est le deuxième joueur de 21 ans ou moins le plus décisif dans les cinq grands championnats européens.

Sans grosse surprise, il a été élu meilleur joueur du match contre Auxerre dimanche soir. Corentin Tolisso et même Georges Mikautaze auraient pu prétendre à ce trophée, mais Rayan Cherki a encore une fois crevé l’écran en Bourgogne. Il n’a pourtant marqué qu’un but et n’a pas délivré de passe décisive, mais cela tient avant tout au manque de réalisme d’Alexandre Lacazette. Si le capitaine de l’OL n’avait pas buté par deux fois sur Donovan Leon en première mi-temps, Cherki aurait dépassé la barre des dix offrandes à cinq journées de la fin en Ligue 1. Il reste néanmoins co-meilleur passeur du championnat avec Bradley Barcola (PSG), Moses Simon (Nantes) et Dilane Bakwa (Strasbourg). Le tout en ayant moins joué que les autres.

Muet à seulement deux reprises sur les huit derniers matchs

Auteur d’un troisième but sur les trois derniers matchs disputés par l’OL, Rayan Cherki est clairement sur un nuage. Il faut espérer que cette dynamique se poursuive sur la fin de saison, mais quoi qu’il arrive, cette saison 2024-2025 restera comme celle de la véritable éclosion du joueur offensif au plus haut niveau. Il y avait eu une vraie progression lors du dernier exercice.

Mais cette nouvelle campagne a confirmé les progrès et les améliorations chez Rayan Cherki. Avec désormais huit buts et neuf passes décisives, l’international Espoirs est parmi ce qui se fait de mieux à travers l’Europe. Seul Florian Wirtz au Bayer Leverkusen fait mieux chez les joueurs nés en 2003 ou après avec 19 actions décisives (9 buts et 10 passes). Impliqué dans 17 buts en Ligue 1, Cherki peut largement espérer rattraper l’Allemand s’il continue sur cette cadence infernale.