La veille du choc à Manchester, l'OL s'entraînera une dernière fois à Décines mercredi. Il s'envolera ensuite dans l'après-midi pour l'Angleterre.

Au moins, l'Olympique lyonnais a bien préparé son rendez-vous européen du milieu de semaine. Dimanche, l'OL a remporté une affiche loin d'être évidente du côté d'Auxerre, et avec la manière (1-3). Désormais tournée vers la confrontation contre Manchester United, l'équipe mêlera ces prochains jours récupération et travail tactique pour contrecarrer les plans mancuniens.

Pour ce faire, Paulo Fonseca et son staff ont fait le choix de rester dans la région le plus tard possible. Ce mardi et mercredi, après du repos lundi, le groupe rhodanien sera à la maison, au centre d'entraînement de Décines. Il y effectuera une dernière séance le 16 avril au matin.

Arrivée à Manchester pour la conférence de presse

Ensuite, il s'envolera pour l'Angleterre en fin d’après-midi. L'entraîneur portugais et un joueur arriveront quelques instants avant la traditionnelle conférence de presse de veille de match qui aura lieu en début de soirée. Une première approche du mythique Old Trafford, avant de s'en imprégner entièrement lors de la reconnaissance de la pelouse une bonne heure avant le coup d'envoi de ce quart de finale retour jeudi à 21 heures.

Pour appréhender au mieux l'atmosphère de cet antre historique du football, même si les Red Devils sont moins fringants actuellement, les Lyonnais pourront aussi s'appuyer sur Moussa Niakhaté (passé par Nottingham Forest), Alexandre Lacazette et Ainsley Maitland-Niles (ex-Arsenal), ainsi qu'à Nemanja Matić. Le Serbe ayant évolué pendant cinq ans à Manchester United (2017-2022), il connaît par cœur cette enceinte. De quoi délivrer quelques conseils précieux à ses coéquipiers, notamment les plus jeunes, dans l'approche de cette partie.