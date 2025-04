En lançant Paulo Akouokou et en laissant Nemanja Matić sur le banc contre Manchester United jeudi, Paulo Fonseca a surpris. Une décision que l'entraîneur a justifiée tactiquement.

On l'avait compris en voyant la composition, mais l'entendre de la voix de l'entraîneur apporte plus de poids. Jeudi, lors du quart de finale aller de Ligue Europa contre Manchester United (2-2), Paulo Fonseca a préféré faire confiance à Paul Akouokou plutôt qu'à Nemanja Matić. Surtout, il a laissé le Serbe sur le banc durant toute la partie, ne procédant qu'à un seul changement, celui de l'Ivoirien pour Alexandre Lacazette.

A froid, le technicien portugais a été interrogé sur ce choix qui a pu surprendre. Il a d'abord évoqué le cas Matić. "J'ai parlé avec lui. Je lui ai expliqué l'option choisie. Il a compris, mais forcément, ayant évolué à Manchester, il voulait jouer. Mais je dois d'abord penser à la stratégie de l'équipe, a-t-il expliqué. Il pourrait démarrer demain (ce dimanche)." Il est en effet attendu un retour de la paire qu'il forme avec Tanner Tessmann contre Auxerre (20h45).

Fonseca apprécie grandement Akouokou

Quant à l'ancien footballeur du Real Betis, il a marqué de gros points auprès de son coach. "Je l'aime beaucoup. Je sais que physiquement, il ne peut pas être apte à disputer toute une rencontre. Mais il a montré de la personnalité, fait une bonne prestation jeudi en étant important pour nous, a observé Fonseca. Il a bien répondu alors qu'il y avait de la pression, car normalement, il ne joue pas."

Sa présence sur la pelouse contre les Red Devils se justifiait, à entendre l'ancien dirigeant de l'AC Milan, par le profil du secteur offensif mancunien. "C'est la façon de jouer de Manchester. C'est facile de savoir comment ils évoluent, mais il est plus difficile de les contrer. Ils ont Bruno (Fernandes) et Garnacho qui attaquent tout le temps la profondeur. Donc, tu as besoin de joueurs rapides dans cette position (au milieu), comme Jordan (Veretout) et Paul (Akouokou), a-t-il assumé. Tessmann et Matić ne le sont pas. On a expérimenté à l'entraînement, et ça m'a plu. C'était notre option stratégique." Reste à savoir si elle sera de nouveau utilisée à Old Trafford la semaine prochaine pour l'affiche retour.