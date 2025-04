Rasmus Hojlund (Manchester United) et Paulo Akouokou (OL) (Photo by MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP)

C’était une première titularisation depuis décembre 2023. Ce jeudi, Paul Akouokou (OL) a retrouvé sa place dans un onze de départ face à Manchester United. Retour sur sa performance plutôt réussie.

Deux minutes. C’était le temps de jeu du milieu de terrain ivoirien de l’OL Paul Akouokou cette saison toutes compétitions confondues. Avant sa titularisation ce jeudi face à Manchester United (2- 2), le numéro 4 lyonnais n’était entré qu’une petite minute face à Bucarest (4-0) et pas plus face à Lille le week-end dernier (2-1).

Cette fois-ci, il a tenu 51 minutes face à Casemiro, Manuel Ugarte et Bruno Fernandes. Malgré une certaine adversité, l'Ivoirien n’a pas eu à rougir de sa performance. Il a certes mis du temps à rentrer dans sa rencontre en se montrant au début maladroit proche de sa surface. Mais ensuite, l’ancien joueur du Betis Seville a pris confiance, à l’image d’une sublime roulette effectuée sur Ugarte, qui lui a valu les applaudissements de Moussa Niakhate.

Précis, mais souvent battu dans les duels

Outre ce geste technique, Paul Akoukou ne s’est pas caché et s’est montré disponible. Propre dans ses passes, il en a réussi 26 sur 28, mais a parfois eu des difficultés dans ses duels. Alejandro Garnacho et Diogo Dalot en ont notamment profité lorsque l’Ivoirien venait combler les brèches sur le côté gauche rhodanien en première période. Il a remporté 38% de ses duels sur les 51 minutes qu’il a jouées. En seconde période, il n’a tenu que six minutes avant de sortir. Fatigue prématurée ou blessure à l’ischio-jambier ? Il est sorti boitillant et grimaçant en laissant place à Alexandre Lacazette.

"C’est une belle leçon", estime Clinton Mata

Le footballeur de 27 ans n’avait plus été titularisé depuis l’arrivée de Pierre Sage à l’OL. Il faut remonter à une rencontre face à l’OM en décembre 2023 (0-3) pour le voir démarrer. Revenir sur les terrains de cette manière est une belle preuve de résilience, selon Clinton Mata : "Je suis très fier de lui. C’est une belle leçon. Comme quoi, dans le football, tout peut arriver. Il n’a plus joué depuis presque un an et demi. Il ne s’est pas mal débrouillé pendant 50 minutes".

La fierté d’un coéquipier et la confiance retrouvée d’un coach. Reste à savoir désormais si Paulo Fonseca, qui était également dithyrambique à son sujet, le fera enchaîner. En effet, Paul Akouokou remplaçait Tanner Tessman ce jeudi, mais l’Américain devrait être de retour à Auxerre dès ce dimanche (20h45).