Pur produit du centre de formation lyonnais jusqu’en 2012, Saïd Mehamha a passé 18 ans au club. Aujourd’hui, l’ancien de la maison ne comprend plus la stratégie adoptée par l’OL au sujet de son académie.

Ce n’est un secret pour personne. L’Olympique lyonnais ambitionne de redynamiser son centre de formation. Après un audit mené par Nasser Larguet, chargé d’analyser les forces et faiblesses de la formation, des décisions tomberont dans les prochaines semaines. Premier objectif pour le club : rapprocher les jeunes de Décines. Comme l’évoquait Matthieu Louis-Jean le lundi 31 mars sur notre plateau de "Tant qu’il y aura des Gones", cela doit leur permettre d’être davantage motivés en s’entraînant à proximité des pros. Par ailleurs, si le coach de l’équipe première remarque des profils qui l’intéressent, il pourrait échanger avec eux plus facilement.

Formation 100% OL

Passé par le centre de formation et Tola Vologe, Saïd Mehamha en a vu passer des talents. De Karim Benzema à Nabil Fekir, en passant par Corentin Tolisso ou Alexandre Lacazette, l’ancien Rhodanien s’est lui exilé en Algérie dès 2012. Depuis, il a pu analyser l’évolution de l’académie en constatant le creux générationnel que le club connait actuellement. Une situation qu’il a détaillée au micro du journaliste Farid Rouas et qui l’attriste après avoir connu "les méthodes José Broissart, Rémy Garde…". Néanmoins, l’ancien joueur de Béjaia en Kabylie ne remet pas en cause la qualité des formateurs qui leur ont succédé. Le problème vient de plus haut. "C'est toute une stratégie qui a fait couler la formation lyonnaise".

De l’amertume…

Arrivé dès l’âge de cinq ans, Saïd Mehamha a vu ses coéquipiers atteindre le plus haut niveau. Poussé vers la sortie en 2012, l’ancien Lyonnais a toujours du mal à avaler la pilule. Il affirme que le club lui a "vendu un projet sportif" alors que "Barcelone ou Arsenal" lui faisaient des propositions. Fortement attaché à son club de cœur, il avait recalé ces mastodontes européens pour rester. Un choix peu payant pour lui puisque le club s’en est séparé en 2012. En cause, des promesses non tenues, selon l’ancien milieu de terrain : "tout ce qui m’a été dit n’a pas été respecté". Aujourd’hui, il a fondé sa propre académie, avec le soutien d’un ancien Lyonnais qui a fait les beaux jours du club : Nabil Fekir.