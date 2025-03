L'OL a choisi Nasser Larguet pour auditer son académie

Nasser Larguet, ancien coach et directeur de l’Académie de l’OM (AFP / Nicolas Tucat)

Selon nos informations, c'est Nasser Larguet, actuel Directeur technique national (DTN) de la fédération saoudienne, qui a été chargé de réaliser un audit sur l'académie de l'OL.

Un homme expérimenté dans le domaine de la formation. Ancien directeur de l'académie Mohammed VI (2008-2014), DTN de la fédération royale marocaine (2014-2019), directeur du centre de formation de l'OM (2019-2022) et DTN de la fédération saoudienne depuis mai 2022, Nasser Larguet s'est vu confier une nouvelle mission. Selon nos informations, il a été choisi par Matthieu Louis-Jean (directeur technique) pour réaliser un audit complet sur l'académie de l'OL. Ces derniers mois, depuis l'annonce d'un futur déménagement de Meyzieu à Décines et d'une rumeur persistante de l'arrêt de la préformation, tout le monde s'interroge sur les réelles intentions de John Textor en la matière.

Un audit réalisé par une personne extérieure de l'environnement lyonnais

Comme révélé, il y a quelques semaines sur le plateau de notre émission "Tant qu'il y aura des Gones", un groupe de travail composé de Matthieu Louis-Jean, Michael Gerlinger (directeur global Eagle Football), Daniel Congré (coordinateur sportif) et Jean Sudres (directeur de l’administration sportive) en lien avec Laurent Prud'homme (DG) et Vincent Ponsot (CEO OL féminin) est chargé de tout mettre à plat. À ce stade, aucune décision n'a encore été prise. Si ce n'est de confier un audit à une personne extérieure au club et de l'environnement lyonnais. Le choix s'est donc tourné vers Nasser Larguet qui possède une solide réputation dans le milieu du football. Ce dernier qui a été entraîneur par intérim à Marseille (février-mars 2021) va agir à l'OL en tant que prestataire.

Conserver les fondamentaux comme la préformation

Selon nos sources, les dirigeants rhodaniens souhaitent avec cet audit avoir une bonne base de travail afin d'identifier les forces et faiblesses de l'académie actuelle. Toujours d'après nos informations, l'OL veut conserver les fondamentaux qui ont fait la réputation de la formation lyonnaise, à l'instar de la préformation. Reste à savoir ce que Nasser Larguet – il va rencontrer prochainement les différents éducateurs de l'académie – va lui préconiser. Et quelles seront les décisions prises afin que l'OL retrouve le rang qui doit être le sien au niveau de la formation.