Ligue Europa : 40 000 spectateurs attendus pour OL - FCSB

En plus de l’adversaire pas forcément le plus renommé, la victoire 3-1 à l’aller ne permet pas de déchaîner les passions. À peine 40 000 spectateurs sont attendus ce jeudi soir à Décines pour OL - FCSB.

Au moment du tirage au sort des huitièmes de finale, l’OL aurait certainement aimé prendre l’Ajax Amsterdam plutôt que le FCSB. D’abord pour prendre une revanche sur la demi-finale de Ligue Europa en 2017. Ensuite, car le nom est plus ronflant que la formation roumaine, sans lui faire injure, et pour remplir le Parc OL, cela aide forcément. Finalement, ce jeudi (21h), l’affiche à Décines opposera bien le club lyonnais au FCSB. Malheureusement, comme les dirigeants pouvaient s’y attendre, le huitième retour ne déclenche pas forcément les passions en tribunes. Il faut dire que les deux buts d’avance acquis à l’aller ont quelque peu tuer une partie du suspense.

Des travaux sur le réseau TCL

Néanmoins, cela reste un huitième européen et il ne faudrait pas faire la fine bouche après trois saisons sans Europe entre Rhône et Saône. L’affluence devrait d’ailleurs être bien plus élevée en quarts, surtout si l’OL tombe Manchester United. Toutefois, ce jeudi, le Parc OL sera loin d’être plein, au regret de certains. Après un démarrage compliqué, les ventes de place ont connu une accélération et près de 40 000 supporters sont attendus à 21h. Loin d’une très grosse affluence, ce qui fait grincer des dents chez les plus fidèles. Malgré la faible présence en tribune ce jeudi soir, les supporters sont priés d’anticiper leur arrivée à Décines, en raison des différents travaux sur le réseau TCL et la fermeture du parking des Panettes.