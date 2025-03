OL - FCSB : avant-match, horaire et diffusion TV

Avant-match, horaire, diffusion TV, arbitre, retrouvez les informations importantes avant le duel entre l'OL et le FCSB en Ligue Europa.

Après la belle victoire des Lyonnais à Bucarest (1-3), le FCSB débarque à Lyon ce jeudi 13 mars pour un deuxième round. Les Roumains doivent impérativement s'imposer par deux buts d'écart pour aller en prolongations. Après la belle victoire de l'OL à Nice (0-2), une décision importante s'offre à Paulo Fonseca et Jorge Maciel : tenter d'assurer la qualification en mettant l'équipe type ou faire tourner dans l'optique du match de ce dimanche contre le HAC. En effet, malgré leur défaite au match aller, les Roumains ont posé quelques problèmes aux Lyonnais. En mettant en place un gros volume physique, les hommes d'Elías Charalámbous ont mis en difficulté la défense lyonnaise. Sans un très bon Lucas Perri, le score aurait pu être moins lourd pour le FCSB.

À quelle heure se joue OL - FCSB ?

Le match entre l'OL et le FCSB se jouera à 21 heures au Parc OL. Au sifflet, les Lyonnais retrouveront Anthony Taylor. L'Anglais n'est pas un inconnu pour les Lyonnais. En effet, il a déjà arbitré deux de leurs matchs européens : le 9 mars 2017 contre l’AS Roma (4-2) en huitième aller de la C3 et le 10 décembre 2019 contre Leipzig (2-2) en phase de groupe de la Ligue des champions.

Sur quelle chaîne regarder le match ?

Diffuseur officiel de la Ligue Europa, Canal+ retransmettra ce huitième de finale retour. L'OL est la dernière équipe française en lice dans cette compétition après l'élimination de Nice en phase de Ligue. Une qualification en quarts de finale de Ligue Europa serait la bienvenue pour conforter la cinquième place française à l'indice UEFA.