Les joueurs de l’OL célébrant le but de Tagliafico avec Paulo Fonseca (Photo by Mihnea Tatu / Lightspeed Images / DPPI via AFP)

Ce jeudi (21h), Paulo Fonseca peut compter sur un effectif au complet pour affronter le FCSB. Avec une avance de deux buts, l’entraîneur de l’OL pourrait s’offrir quelques rotations dans le onze de départ.

"On a l’ambition d’aligner une équipe qui est capable et qui veut gagner". Mercredi, Paulo Fonseca n’a pas souhaité employer le mot rotation quand il lui a été demandé s’il comptait faire quelques changements dans son onze de départ avec l’enchaînement des matchs. Néanmoins, à la lecture de sa réponse, les suiveurs de l'OL présents au GOLTC ont rapidement compris que l’équipe alignée ce jeudi soir contre le FCSB n’aurait pas le même visage que celle qui a commencé à Nice, dimanche dernier. Il a beau avouer qu’il se "projette sur le match qui arrive et non les suivants", Fonseca est conscient qu’il y a des impératifs avec la volonté de confirmer contre Le Havre, mais aussi un potentiel quart de finale de Ligue Europa contre Manchester United ou la Real Sociedad.

Des joueurs à la relance ?

Autant de paramètres qui vont changer les noms couchés sur la feuille de match. Entre gestion des temps de jeu, mais aussi des cartons sur la scène européenne, le Portugais va effectuer quelques rotations, un parti pris rendu possible grâce à l’avance de deux buts après le match aller. Abner, Jordan Veretout et Georges Mikautadze devraient se voir offrir une chance. Ernest Nuamah ou encore Ainsley Maitland-Niles pourraient voir leur bonne entrée à Nice récompensée.

La composition probable de l’OL : Perri - Maitland-Niles, Mata, Caleta-Car, Abner - Veretout, Tessmann - Nuamah, Tolisso, Cherki - Mikautadze