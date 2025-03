Ce jeudi, le parking des Panettes sera fermé pour OL - FCSB. Cette fermeture s'inscrit dans un contexte déjà compliqué pour rejoindre le Parc OL.

Ce n’est pas le branle-bas de combat pour aller jusqu’à Décines mais presque. Comme l’avait confié Bruno Bernard sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones", plusieurs travaux vont avoir lieu sur les lignes reliant le centre de Lyon au Parc OL. Le Tram T3 ne relie plus la Part Dieu à Vaulx-en-Velin La Soie et il faudra ajouter à cela la fermeture exceptionnelle du parking des Panettes, à Meyzieu, et donc les navettes qui vont avec et qui amènent d’ordinaire à l’enceinte de Décines.

Des navettes à Eurexpo et La Soie

En ce qui concerne le parking d’Eurexpo, il sera bien ouvert jeudi, mais il se tient le salon Global Industrie et donc un flux assez important de voitures, encore plus avec la venue de François Bayrou ce jeudi. À cette visite, il faut également y ajouter supporters du centre-ville pourront emprunter le métro D jusqu’à la station Grange Blanche avec de prendre le T5 en direction d’Eurexpo où une navette les conduira directement au stade à partir de 18h30. Il sera par ailleurs possible de prendre une navette à La Soie, mais avec des temps d’attente qui pourraient se rallonger. L’anticipation est donc de mise pour ceux qui n’ont pas de parking au Parc OL.