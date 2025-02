Entre le 19 avril et le 9 mai, les tramways T3 et T7 seront soumis à des travaux. Une préoccupation pour certains supporters de l'OL, qui se demandent comment se déplacer jusqu'au stade pendant cette période.

Comment les supporters de l’OL vont-ils pouvoir se rendre au stade entre le 19 avril et le 9 mai prochain ? C’est une question que de nombreux Lyonnais se posent actuellement. En effet, durant cette période, les tramways T3 et T7 seront sous le coup de travaux et donc à l'arrêt.

Or, ils permettent de pouvoir se rendre au stade de Décines sans utiliser la voiture. Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, s'est exprimé à ce sujet dans Tant qu'il y aura des Gones.

Des navettes mises en place

Invité lors de notre émission d'actualité sur l'Olympique lyonnais, il s'est montré rassurant face à cette préoccupation. "Ça va être pénible d’abord pour les habitants, mais également pour l’accès à l'enceinte, a tout d'abord rappelé l'élu métropolitain. Il me semble que deux matchs soient prévus durant cette période. On va essayer de faire au mieux faciliter l'accès. Bien évidemment qu’il y aura des navettes qui feront le voyage pour aller au stade. On sera donc naturellement au rendez-vous".

En réalité, trois affiches, sans compter une éventuelle demi-finale de Ligue Europa début mai, auront lieu sur ce laps de temps. Le week-end du 26-27 avril, les coéquipiers de Corentin Tolisso recevront Rennes, avant d'accueillir Lens la semaine suivante. Puis, le championnat se conclura par la venue d'Angers le 17 mai. Pour les Fenottes, cela pourrait impacter une potentielle demi-finale de Ligue des champions (19-20 / 26-27 avril), et celle de Première Ligue (10-11 mai), pour laquelle l'OL devrait recevoir. Mais pas la dernière journée de la phase régulière, puisque les joueuses de Joe Montemurro devraient recevoir Le Havre à Bourgoin.