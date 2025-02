OL : le programme international des Fenottes ce mardi

Amel Majri au milieu des joueuses jamaïcaines lors de France – Jamaïque (Photo by DAVID GRAY / AFP)

Beaucoup de rencontres concerneront des joueuses de l’OL ce mardi. En Europe notamment, la Ligue des Nations bat son plein.

L’OL féminin a perdu une internationale en cours de route, mais il en reste tout de même 17 encore une lice. Blessée vendredi lors du match face à l’Allemagne (2-2), Daniëlle van de Donk a quitté le rassemblement et va désormais s’astreindre à des soins du côté de Décines. Il n’empêche que la trêve se poursuit, et que plusieurs joueuses seront sur les terrains ce mardi.

La Ligue des Nations, en particulier, sera le fil rouge de la journée. La France, avec Wendie Renard, Selma Bacha, Amel Majri, Eugénie Le Sommer et Kadidiatou Diani, affrontera l’Islande à 21h10. La victoire face à la Norvège n’a pas franchement convaincu (1-0), mais le résultat est là, donc le groupe de Laurent Bonadei tentera de valider cela par un autre succès afin lancer du mieux possible cette année 2025.

Hegerberg, Svava, Däbritz... Un vaste tour d'Europe

Même compétition, même poule, avec la Norvège d’Ada Hegerberg, dont l’objectif sera d’effacer les regrets du revers de vendredi. Confrontation contre la Suisse à suivre à 18 heures. Dans le même temps, Sofie Svava et le Danemark auront elles aussi à cœur de se reprendre après la défaite face à la Suède (1-2). Un déplacement en Italie les attend à 18h15.

Le tour d’Europe se poursuit avec les Allemandes et Sara Däbritz. Non utilisée lors du match nul chez les Néerlandaises, la milieu de terrain espère avoir au moins un peu de temps de jeu à domicile contre l’Autriche (18h15). Enfin, les Françaises U23 voudront relever la tête en Angleterre. Battues par les Italiennes jeudi (0-2), Alice Sombath, Vicki Becho et leurs coéquipières aimeraient faire meilleure impression ce mardi (20h30).

Dernier match pour Gilles, seule rencontre pour Dumornay

Il n’y a pas que sur le Vieux Continent que l’on joue au foot. Le Canada de Vanessa Gilles boucle son tournoi… en Espagne, à 19 heures en défiant le Taipei chinois. Objectif, une seconde victoire pour la défenseure et ses partenaires après celle obtenue face au Mexique (2-0). Pour terminer ce riche programme, Haïti et Melchi Dumornay joueront leur unique rencontre de la trêve à 18 heures du côté du Maroc.