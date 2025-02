Péniblement, la France est venue à bout de la Norvège vendredi soir (1-0). Une rencontre lors de laquelle Eugénie Le Sommer a égalé le record de sélections.

Dans quelques années, on se souviendra sans doute plus de ce record que du match en lui-même. Vendredi soir, l'équipe de France a entamé sa campagne de Ligue des Nations 2025 par une victoire 1 à 0 difficilement acquise contre la Norvège d'Ada Hegerberg, la capitaine norvégienne. Mais on retiendra davantage l'entrée en jeu d'Eugénie Le Sommer, qui a joué sa 198e rencontre avec les Bleues.

Déjà meilleure buteuse de la sélection

En remplaçant sa coéquipière Kadidiatou Diani à la 90e minute, elle est devenue la joueuse la plus capée de l'histoire de la sélection, à égalité avec Sandrine Soubeyrand. Lors de la prochaine sortie des Françaises, contre l'Islande mardi, elle pourrait dépasser l'iconique milieu de terrain. Déjà meilleure buteuse (94 réalisations), elle entrera encore un peu plus au panthéon du football féminin.

Pour le reste, on note que Selma Bacha et Diani étaient les deux seules Lyonnaises titulaires. La première nommée a offert l'unique but de la partie à Marie-Antoinette Katoto à la 73e minute. Soulignons aussi qu'Amel Majri a disputé les cinq dernières minutes. Wendie Renard n'a pas participé à ce duel, surtout par précaution. Hegerberg est sortie à la 71e minute. Au classement du groupe 2, la France prend la tête devant les Islandaises et les Suissesses, qui se sont neutralisées (0-0).