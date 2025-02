Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, "Tant qu'il y aura des Gones", en podcast sur différentes plateformes.

Presque fatalement, le duel entre l’OL et le PSG dimanche a tourné en faveur des visiteurs (2-3). Ce n’est pas faute pour les hommes de Paulo Fonseca d’avoir tout tenté dans les dernières minutes, mais ils partaient de trop loin, à 2-0 et 3-1 en faveur des champions de France en titre. Beaucoup de choses donc à analyser suite à ce choc, ce qu’ont fait nos deux consultants de Tant qu’il y aura des Gones, Nicolas Puydebois et Enzo Reale.

Crise ouverte pour le foot français

Pour les accompagner, notre invité, Bruno Bernard, fervent supporter des Rhodaniens et président de la Métropole lyonnaise. Le match dominical était au cœur des discussions du premier thème, avant que celui-ci ne déborde dans la deuxième partie de l’émission. Il était alors plutôt question du hors terrain, avec les relations glaciales entre John Textor et Nasser al-Khelaïfi, patron du club parisien, mais aussi de la LFP, de Vincent Labrune et des droits TV.

Enfin, notre opus du 24 février s’est conclu sur un tout autre sujet. Depuis plusieurs semaines, une potentielle refonte de l’académie est en réflexion. Un audit est mené et plusieurs hypothèses sont sur le bureau. Il est aussi évoqué la possibilité pour le centre de formation masculin de basculer à Décines. De l’autre côté, les féminines récupéreraient le site de Meyzieu. De quoi boucler un nouvel épisode de TKYDG particulièrement riche.

Le sommaire de l’émission du 24 février :

0'10 : début de l'émission

1'25 : OL - PSG (2-3) : une stratégie perdante

25'05 : Textor, al-Khelaïfi, Labrune, LFP

41'51 : OL académie, OL féminin

Vous pouvez également écouter "Tant qu'il y aura des Gones" sur Ausha, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music. Sans oublier le replay sur notre chaîne Youtube.