OL - Ligue 1 : les multiplex des 33e et 34e journées programmés

La saison 2024-2025 de Ligue 1 prendra officiellement fin le samedi 17 mai. Mardi, la LFP a communiqué la programmation des multiplex des deux dernières journées de championnat avec un OL - Angers le 17 mai à 21h.

La 21e journée de Ligue 1 est dans moins de trois semaines et on ne connait pas encore la programmation. Pourtant, l’OL sait déjà quand il jouera ses matchs de la 33e et 34e journée. Mardi, la LFP a rendu public les dates des deux multiplex qui vont venir clôturer cette saison 2024-2025 en France. Les deux dernières journées se joueront sur la première quinzaine de mai avec un dénouement prévu pour le samedi 17 mai, pour le compte de la 34e et ultime journée. Pour ce dernier rendez-vous de la saison qui se jouera sous la forme d’un multiplex, l’OL recevra le SCO Angers à Décines et espèrera forcément fêter une qualification en Ligue des champions avec ses supporters.

Un déplacement crucial à Monaco le 10 mai ?

Pour cela, il faudra faire le travail avant avec un visage bien plus séduisant que ces dernières sorties. En ce qui concerne la 33e journée de Ligue 1, elle se teindra le samedi 10 mai à 21h et toujours en multiplex. Les coéquipiers d’Alexandre Lacazette auront fort à faire avec un déplacement à Monaco. Un duel qui pourrait s’annoncer crucial dans la course à l’Europe puisque les deux formations sont respectivement quatrième et sixième de Ligue 1.