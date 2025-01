Lors de la cérémonie des vœux de Belley, Pierre Sage a reçu, des mains du maire, la médaille d'honneur de la ville.

Il est passé de simple éducateur dans un club de district à entraîneur de l’Olympique lyonnais. En effet, après un passage au CS Belley de plusieurs années en tant que joueur, puis en tant qu’éducateur et coordinateur sportif, la carrière professionnelle de Pierre Sage a pris un tout autre tournant. Avant de devenir coach de l’OL, le natif de Lons-le-Saunier est passé par de nombreux clubs durant sa formation, tels que Bourg-Péronnas, Chambéry ou encore Sedan. Par la suite, il a été recruté par la formation rhodanienne pour entraîner les jeunes de 2019 à 2022.

La fierté d’une ville

Aujourd’hui, Pierre Sage est à la tête des septuples champions de France (2002-2008) depuis plus d’un an. Un chemin court, mais déjà riche en moments forts avec la folle remontée de la saison passée, et des passages moins favorables, comme il traverse actuellement.

Rappelons qu’il a prolongé son contrat avec l’OL à la fin du précédent exercice pour une durée de deux ans supplémentaires. Vendredi 17 janvier, le technicien jurassien a reçu des mains de Dimitri Lahuerta, maire de Belley, la médaille d'honneur de la ville pour son parcours professionnel. Une façon pour les Belleysans de le féliciter pour sa trajectoire dans le monde du football.