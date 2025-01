Fan de Fenerbahçe, ce supporter est tombé amoureux de l’OL

Stambouliote de cœur et fan déclaré de Fenerbahçe, Abdulkadir est tombé amoureux de l’OL en 2017. Au point de créer un compte dédié au club lyonnais sur les réseaux sociaux. Le rendez-vous de Ligue Europa jeudi sera forcément spécial.

On peut habiter à près de 3h d’avion et suivre chaque minute des matchs de la formation de Pierre Sage. C’est un peu le quotidien d’Abdulkadir depuis maintenant sept ans. Résidant à Istanbul, ce jeune Turc n’avait pas vocation à tomber sous le charme de l’OL. D’autant plus qu’il n’a pas connu l’âge d’or du club lyonnais dans les années 2000, lui qui est âgé de 25 ans. Pourtant, depuis 2017, cet amoureux du ballon rond suit chaque jour un peu plus le quotidien de l’OL. "Je suivais les matchs de Coupe d’Europe et je tombais souvent sur des matchs de l’OL", confie-t-il à Olympique-et-Lyonnais.

Avec l’épopée de la bande de Bruno Genesio en Ligue Europa et notamment ce match contre Besiktas, Abdulkadir "a pris beaucoup de plaisir à les regarder jouer" et son amour pour Fenerbahçe a finalement laissé un peu de place pour la formation française au fil des années. Forcément, le rendez-vous de jeudi (18h45) à Istanbul sera spécial pour le supporter qui verra ses deux clubs favoris s’affronter. Sans une urgence de dernière minute, il sera d’ailleurs de la partie à la Fenerbahçe Ulker Arena. L’occasion de voir au plus près Alexandre Lacazette et ses coéquipiers, sans avoir à faire des milliers de kilomètres.

Voir un match à Décines, le prochain défi

Après avoir vu Fenerbahçe - OL jeudi, Abdulkadir s’est d’ailleurs fixé un objectif : "pouvoir venir à Lyon pour regarder un match et ressentir l’ambiance au Parc OL". Tombé sous le charme de l’OL nouvelle génération, le jeune Stambouliote n’a pas hésité à lancer son propre compte sur X (Turkey_OL) dans lequel il tente de "partager des publications en turc sur l’OL pour toucher d’autres personnes" malgré un emploi du temps chargé. Une passion à distance qui l’a poussé à s’intéresser aussi à l’histoire du club lyonnais. "En regardant les matchs, j’ai commencé à faire des recherches sur les grands joueurs passés par le club." Forcément, Juninho et "ses coups francs mémorables" n’ont fait que rajouter de "l’affection à cette équipe" chez le supporter turc. Tout comme cette double confrontation de 2004 où le Brésilien avait rayonné. Au point de souhaiter une victoire lyonnaise à Istanbul jeudi soir ? "Joker", s’est-il amusé à nous répondre.