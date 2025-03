Dimanche, l’OL a vécu son premier match sans Paulo Fonseca sur le banc. Une première qui a forcément entraîné quelques ajustements, mais pas chamboulé le quotidien lyonnais.

Il l’a logiquement concédé, il préfère "être au plus proche des joueurs, plutôt qu’en tribune". Jeudi soir, Paulo Fonseca pourra retrouver son rôle d’entraîneur de l’OL à plein temps, l’espace d’une soirée. Suspendu en Ligue 1, le Portugais peut retrouver son costume en Ligue Europa et il espère encore plus qu’à son arrivée que ses joueurs iront loin dans la compétition. Dans une semaine à deux matchs comme celle passée et celle qu’est en train de vivre le groupe rhodanien, les séances s’enchaînent à une allure folle. Cela permet certainement de ne pas trop réfléchir à comment vivre sans le coach.

"On travaille de la même manière qu'avant"

Dimanche, les coéquipiers de Malick Fofana ont connu leur première soirée sans Paulo Fonseca. Du moins sur le banc et dans le vestiaire. Ils connaitront une deuxième expérience dimanche (15h) contre Le Havre, et ainsi de suite jusqu’à la fin novembre en Ligue 1. Cette lourde suspension doit forcément pousser à une réorganisation, mais pour le moment, le quotidien de l’OL ne semble pas avoir été chamboulé outre mesure en dehors des matchs. "Cela nous a tous touchés. On est unis. Tout le monde travaille de la même manière qu’avant, a assuré Fofana mercredi. On est tous impliqués. On sait qu’on doit rester solidaires et continuer comme ça." Tant que l’OL gagne, la question de l’absence de Paulo Fonseca ne se posera pas…