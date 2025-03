Fofana et l’OL pensent "à aller jusqu’au bout" en Ligue Europa

En position plus que favorable après le match aller à Bucarest, l’OL veut faire preuve de sérieux pour accéder au tour suivant. Et poursuivre une aventure que les Lyonnais veulent pousser jusqu’à la finale à Bilbao.

Après le match aller à Bucarest, les joueurs de l’OL ont très vite souhaité ne pas s’emflammer. Avec deux buts d’avance sur le FCSB après la première rencontre de la double confrontation, les Lyonnais pourraient pourtant se croire arriver. Toutefois, à la mi-temps de ce huitième de Ligue Europa, l’OL ne veut pas crier qualification trop vite. Il y a un travail à finir jeudi soir au Parc OL et Malick Fofana ne veut pas tomber dans l’excès de confiance. "Tous les matchs sont importants cette saison. On ne prend pas ce match en se disant qu’on est déjà qualifié. Mais on veut marquer très rapidement pour assurer cette qualification", a confié le Belge, ce mercredi en conférence de presse.

Fofana : "Je pense qu'on est sur le bon chemin"

Auteur d’un doublé lors du premier match, Malick Fofana a mis très clairement l’OL dans une position plus que favorable. Avec 97% de chances de se qualifier pour le tour suivant, les joueurs de Paulo Fonseca ont plus qu’un pied en quarts pour affronter Manchester United ou la Real Sociedad. Deux morceaux bien plus expérimentés que le FCSB mais entre Rhône et Saône, ce retour de l’Europe a aussi donné des envies dans le vestiaire.

Nemanja Matic l’a déjà érigé comme objectif et Fofana a emboité le pas de son coéquipier. Dans cette nouvelle version de la Ligue Europa plus ouverte, l’OL ne s’interdit rien. "Cette compétition est très importante pour nous, car on veut aller le plus loin possible et je pense qu’on est sur le bon chemin. Est-ce qu’on en parle dans le vestiaire ? Oui, tout le monde y pense, mais on pense d'abord au match de jeudi et on verra après." Il n’y a qu’à se remémorer la dernière campagne européenne de l’OL pour comprendre qu’il ne sert à rien de faire des plans sur la comète.