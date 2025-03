Avec un avantage de deux buts sur le FCSB, l’OL est en position plus que favorable pour se qualifier pour les quarts de Ligue Europa. Toutefois, Paulo Fonseca ne veut que son équipe se croit déjà arrivée.

Ils ont déjà fait la moitié du travail. Bien plus même si l’on se réfère à certaines statistiques puisque après avoir gagné 3-1 à Bucarest jeudi dernier, l’OL a désormais 97% de chances de voir son nom être présent en quarts de finale de la Ligue Europa. Ce jeudi soir, la logique voudrait donc que la formation lyonnaise se qualifie pour le tour suivant et retrouve un top 8 européenne pour la première fois depuis avril 2022. Mais entre la réalité statistique et celle du terrain, il y a un fossé, d’autant plus que le FCSB avait clairement posé des problèmes à l’OL lors de la manche aller.

Pas question d’arriver à 21h sur la pelouse du Parc OL la fleur au fusil pour les hommes de Paulo Fonseca. "C’est dangereux de croire que c’est déjà fait. Ce n’est pas vrai, nous ne pouvons pas nous relâcher. Nous savons que nous avons un match difficile à jouer, mais un match que nous devons gagner, a assuré le coach portugais. Nous avons beaucoup travaillé pour arriver jusque-là et pour gagner le match. Le plus important est l’ambition et nous voulons continuer avec cette ambition de gagner tous les matchs."

Fonseca : "La question mentale est essentielle"

Avec deux buts d’avance, il pourrait donc y avoir une certaine forme de relâchement chez les joueurs lyonnais. Toutefois, la marge de manœuvre reste assez limitée pour une équipe en progrès, mais qui reste perfectible. Même s’ils ne sont pas sans filet, les Lyonnais ne doivent pas se reposer sur leurs lauriers, au risque de vivre une vraie désillusion. Paulo Fonseca l’a concédé, il y a aussi "un travail psychologique à faire, un travail dans la tête. J’ai parlé avec les joueurs de l’importance de ce match. La question mentale est essentielle. Nous avons également travaillé tactiquement. Le FCSB est une équipe intense, physique." Face à son public, impossible malgré tout d’imaginer l’OL prendre ce match par-dessus la jambe.