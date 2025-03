Cantonné au banc à l’OL, Caleta-Car est retenu avec la Croatie

Ayant perdu sa place de titulaire à l’OL, Duje Caleta-Car garde la confiance de Zlatko Dalić. Le sélectionneur de la Croatie l’a retenu pour la double confrontation contre l’équipe de France, en Ligue des Nations.

Il y a des gagnants et des perdants. Comme à chaque changement de coach sur un banc, certains joueurs réussissent à tirer leur épingle du jeu, tandis que d’autres apprennent à vivre avec un nouveau statut. Depuis la passation entre Pierre Sage et Paulo Fonseca, Duje Caleta-Car occupe clairement le deuxième groupe. Titulaire indiscutable pendant les quatorze mois de Sage à la tête de l’OL, le défenseur est cantonné au banc de touche depuis maintenant un mois et demi. Le Croate voit Fonseca accorder une confiance aveugle à la paire Mata - Niakhaté et observe les matchs du banc. Aucune minute disputée avec le nouveau coach lyonnais et un dernier match qui remonte à la venue de Ludogorets fin janvier.

Des retrouvailles avec Tolisso en Bleus ?

En manque de temps de jeu à l’OL, Duje Caleta-Car garde malgré tout la confiance de Zlatko Dalić en sélection. Pour la trêve internationale de mars, le joueur de 28 ans va prendre la direction de la Croatie pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Caleta-Car fait partie de la liste retenue par le sélectionneur pour participer à la double confrontation contre la France. Le match aller aura lieu le jeudi 20 mars (20h45) en Croatie, avant un retour au Stade de France le dimanche 23 (20h45). L’occasion peut-être pour le colosse croate de croiser la route d’un coéquipier de l’OL (Tolisso ?) avec les Bleus…